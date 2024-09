IHF Wheelchair Handball WCh 2024: Portugal trabalha para lutar por uma Medalha

Já está em marcha a contagem decrescente para a estreia da Seleção Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas no III IHF Wheelchair Handball World Championship, um evento destinado à vertente de ACR4 – que consiste num jogo com quatro elementos contra quatro -, no qual Portugal nunca participou e que vai decorrer no Egito, de 16 a 21 de setembro.





Depois da conquista do Campeonato do Mundo e da Europa na vertente de ACR6, em 2022, em Leiria, a armada de Danilo Ferreira prepara-se para embarcar para um novo desafio numa vertente diferente, cujo processo de consolidação está a ser construído minuciosamente, para que Portugal possa atingir os níveis apresentados em ACR6.





A comitiva, liderada por Danilo Ferreira, iniciou esta segunda-feira o último estágio de preparação antes da partida para o Cairo, Egito, em Rio Maior, onde já realizou duas sessões de treino e teve a sua Apresentação Oficial da Seleção Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas no Auditório do Rio Maior Sports Centre.





Marcaram presença Pedro Dias, Secretário de Estado do Desporto, Miguel Laranjeiro, Presidente da Federação de Andebol de Portugal, Joaquim Escada, vice-Presidente da Federação de Andebol de Portugal, Susana Feitor, Presidente da Fundação do Desporto, António Lopes Candoso, vice-Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, José Oliveira e João Pinto, parceiros da Seleção Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas e Jorge Mauzinho e Valter Vieira Presidente e vice-Presidente do Clube Naval Setubalense, respetivamente.





Danilo Ferreira apresentou os 12 atletas presentes no estágio, deixando elogios a cada um individualmente e relembrando a difícil decisão que terá que tomar, ao levar apenas 10 para o Campeonato do Mundo. O líder da Seleção de Andebol em Cadeira de Rodas deixou uma promessa a Portugal, com uma medalha em vista: “O que nós podemos prometer ao nosso País é – palavra de honra – vamos lutar por cada lance, por cada bola, em cada segundo. Se vamos ganhar, se vamos perder… não sei, mas de certeza absoluta que vamos lutar do primeiro ao último minuto em cada jogo. (…) Sei que podemos ombrear com qualquer equipa, daquilo que nós temos visto com o nosso trabalho de casa. Podemos definir como objetivo mínimo trazer uma medalha. Se não trouxermos, a culpa é só minha.”



João Jerónimo, Capitão da Seleção Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas, também deixou a sua promessa, afirmando que Portugal vai lutar com tudo o que tem: “Acho que por ser uma nova vertente, estamos ainda mais motivados porque é um capítulo que ainda não tivemos oportunidade de jogar. Estamos motivados para conquistar mais um troféu. É como o Danilo disse, independentemente de quem vá, vamos lutar com unhas, dentes… e rodas.”





A comitiva lusa vai rumar à cidade de Cairo, capital do Egito – com apenas 10 atletas -, no dia 15 de setembro, dois dias antes do jogo de estreia, contra a Índia – seleção que Portugal derrotou por duas vezes no Campeonato do Mundo e da Europa, em Leiria, em 2022. Para o dia 18 de setembro, estão agendados os dois últimos duelos do Grupo B, contra Egito e Chile.



Nelson dos Santos e Flávio Carvalho, dupla de árbitros portugueses, estarão no Cairo também em representação da bandeira portuguesa, pois são uma das duplas de arbitragem nomeadas para o Campeonato do Mundo.



IHF Wheelchair Handball World Championship 2024

Calendário – Grupo B (hora portuguesa):

17.09.2024 – 17h00 – Índia x Portugal

18.09.2024 – 10h30 – Portugal x Egito

18.09.2024 – 15h00 – Portugal x Chile