FC Porto bate Sporting e está na final do nacional de hóquei em patins

Numa meia-final só com vitórias caseiras, os ‘azuis e brancos’ impuseram-se na ‘lotaria’, com tentos de Edu Lamas e Gonçalo Alves, num duelo que chegou ao intervalo com os anfitriões a vencer por 4-1 e empatado a quatro no final do tempo regulamentar e a cinco depois do prolongamento.



Os ‘dragões’, que somam 24 títulos, vão encontrar na final, também disputada à melhor de cinco jogos (16, 19, 23, 26 e 30 de junho), o vencedor da eliminatória entre Benfica e Oliveirense, com quinto jogo na Luz, na quinta-feira.