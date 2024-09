Open Portugal: Prova do Challenge Tour traz sete golfistas do `top 10` a Óbidos

Num ‘field’ composto por 156 golfistas, o maior de sempre em Portugal, destaque para o experiente inglês John Parry, segundo colocado na ‘Road to Maiorca’, o ‘ranking’ da segunda divisão do golfe europeu, que já conquistou dois títulos esta temporada, no Deli Challenge e no Blot Open da Bretanha.



Além do britânico, de 37 anos, o único torneio português pontuável para o Challenge Tour vai contar com a participação do dinamarquês Hamish Brown, quarto na ‘Road to Maiorca’, do espanhol Joel Moscatel (quinto), do sueco Mikael Lindberg (sexto), do sul-africano Robin Williams (sétimo), do francês Alexander Levy (oitavo) e do inglês Jack Sénior (10.º).



“Será, certamente, mais uma grande edição do Open de Portugal at Royal Óbidos. Depois de, em 2023, termos organizado um Open de Portugal debaixo de grandes desafios financeiros, em 2024 já estamos preparados para trabalhar com as condições e apoios que temos”, afirmou o presidente da Federação Portuguesa de Golfe à agência Lusa.



Em vésperas do início da prova dotada de 270 mil euros em prémios monetários e que distribui dois mil pontos para o ‘ranking’, Miguel Franco de Sousa reforça “o apoio do principal parceiro, o Royal Óbidos, que assumiu de forma muito clara o seu compromisso com a realização desta importante competição”.



A prova levará à região oeste 15 golfistas lusos, sendo que, além de Pedro Figueiredo, Tomás Melo Gouveia e Ricardo Santos, todos com entrada direta no 23.º torneio da temporada do Challenge Tour, estarão os profissionais Pedro Lencart, Pedro Almeida, Vítor Lopes, Hugo Camelo Ferreira, Vasco Alves, Alexandre Abreu e Tomás Bessa e dos amadores José Miguel Franco de Sousa, Afonso Oliveira, Diogo Rocha, João Pereira e Miguel Cardoso.



Assim como o líder da ‘Road to Maiorca’, o dinamarquês Rasmus Neergaard-Petersen, que garantiu no domingo a promoção ao DP World Tour com o terceiro triunfo da temporada, o inglês Marco Penge, campeão do Open de Portugal, não irá defender o título no traçado desenhado pelo mítico Seve Ballesteros, por jogar esta semana o Irish Open, tal como o português Ricardo Melo Gouveia.