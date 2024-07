Roc Pujadas troca equipa de hóquei em patins do FC Porto pelo Sporting

O avançado espanhol Roc Pujadas, de 22 anos, vai alinhar na equipa de hóquei em patins do Sporting, campeão europeu, após duas temporadas no FC Porto, anunciaram hoje os ‘leões’.

“Roc Pujadas é reforço da equipa principal de hóquei em patins do Sporting Clube de Portugal. O avançado, nascido na região da Catalunha, não vê agora a hora de envergar a camisola ‘leonina’”, lê-se no sítio oficial do clube na Internet.



O avançado internacional espanhol chegou aos ‘dragões’, em 2022/23, proveniente do Noia.



“Estou muito feliz. É um dos momentos mais felizes da minha carreira e estou com muita vontade de começar a treinar, de conhecer os meus novos colegas e de começar a competir”, afirmou Roc Pujadas.



Esta época, depois de ter conquistado o título europeu, frente à Oliveirense, e ficado pelas meias-finais do campeonato Nacional, o Sporting ser treinado pelo espanhol Edo Bosch.



“Já jogo há dois anos em Portugal [FC Porto], quero ganhar aqui, ajudar o Sporting a vencer e é isso que vamos tentar fazer”, prometeu.