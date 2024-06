Emocionado Varandas enaltece "um dos melhores da história do Sporting"

O responsável máximo pelo clube `verde e branco` compareceu junto dos jornalistas que se encontravam junto ao Estádio José Alvalade, no qual o corpo do ex-avançado se encontra em velório, e não evitou as lágrimas no momento de homenagear a glória sportinguista.

"É um dia difícil. Parte um dos melhores da nossa história, do Sporting. Parte também um amigo, que foi também meu treinador no Vitória de Setúbal, ainda era eu um jovem médico. Fico eu e o Sporting também, de consciência tranquila, pelas homenagens que ele teve em vida, sei que ele ficou muito feliz por dentro, como está hoje muito feliz por esta multidão a agradecer por tudo o que ele fez pelo Sporting", transmitiu, com a voz trémula.

Igualmente emocionado estava o presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG) do Sporting, João Palma, num momento que considera de "desgosto" para o emblema de Alvalade pela perda de uma das suas maiores referências.

"Queria manifestar a tristeza profunda dos órgãos sociais do Sporting, que partilham este momento de desgosto com todos os sportinguistas, com a família sportinguista em especial, desejando aos sócios do Sporting Clube de Portugal e a todos os adeptos do clube as minhas mais sinceras condolências porque, de facto, estamos todos muito tristes e partilhamos todos esta perda. Queria, em primeiro lugar, dizer que é um sofrimento geral, generalizado, que passa pelos corações de todos os sportinguistas. Depois, dizer que esta homenagem que o Sporting organizou ao Manuel Fernandes é muito merecida, acabámos de perder uma figura ímpar do nosso clube", declarou o dirigente.

O presidente da MAG sportinguista destacou a presença de milhares de pessoas, entre figuras desportivas e adeptos do clube de Alvalade, assim como representantes das principais instituições do futebol português, incluindo Federação Portuguesa de Futebol e Liga de Clubes, e até apoiantes de outros clubes e alguns curiosos, enaltecendo o exemplo de dedicação ao emblema lisboeta que Manuel Fernandes representa.

"A mensagem dele, que nos deixa, deve empenhar-nos ainda mais para se ser do Sporting e criar um Sporting cada vez mais forte com o incentivo que a memória dele nos deixa. Não havia ser humano nenhum que o conhecesse que não gostasse dele e eu particularmente admiro-o desde 1975 e acompanhei sempre a carreira dele", revelou João Palma, abalado com o falecimento do antigo goleador sportinguista.

Referência ofensiva do Sporting de 1975/76 a 1986/87, com 255 golos somados em 433 jogos e cinco conquistas - dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça -, o ex-avançado e treinador morreu na quinta-feira aos 73 anos, após doença prolongada.

Nascido em Sarilhos Pequenos, no concelho da Moita, em 05 de junho de 1951, Manuel Fernandes conseguiu um `póquer` nos 7-1 do Sporting ao Benfica, em 1986/87, e passou ainda por Sarilhense, CUF e Vitória de Setúbal, entre 30 jogos e sete golos pela seleção.

Após concluir a carreira como jogador, Manuel Fernandes manteve-se ligado ao futebol e trabalhou como treinador no Vitória de Setúbal, Estrela da Amadora, Ovarense, Sporting, Campomaiorense, Tirsense, Santa Clara, Penafiel, União de Leiria e no ASA, de Angola.

