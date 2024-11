Sporting apela a comportamento responsável dos adeptos após ameaça de interdição

Em comunicado, os 'leões' indicam que foram hoje notificados pela "UEFA sobre a possibilidade de interdição parcial do Estádio José Alvalade (sector A14) por um período de dois anos, bem como da aplicação de uma multa de 37 mil euros", pelo uso indevido de artefactos pirotécnicos e bloqueio de passagens públicas durante o jogo Sporting-Manchester City (4-1), da quarta jornada da fase da Liga dos Campeões.



"O uso de pirotecnia contraria as regulamentações em vigor, coloca em risco a segurança de todos os presentes no estádio e tem repercussões financeiras e disciplinares muito significativas para o clube. Na presente temporada a Sporting SAD já foi penalizada em mais de 243 mil euros, valor que poderia ser investido no benefício direto dos sócios e adeptos", escreveu o emblema 'leonino'.



Desta forma, o clube lisboeta apela "ao comportamento responsável, reforçando que um novo incumprimento no próximo jogo da Liga dos Campeões (contra o Arsenal, na terça-feira), poderá resultar na interdição efetiva de parte do Estádio José Alvalade".