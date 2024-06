Boavista da Praia e Derby de São Vicente jogam final inédita em Cabo Verde

O Boavista da Praia eliminou hoje a campeã em título Palmeira do Sal do campeonato de futebol em Cabo Verde e vai jogar uma final inédita com o Derby de São Vicente, que venceu o Académico do Sal.

Depois de um empate (1-1) no jogo da primeira mão, disputado na ilha do Sal, o Boavista da Praia recebeu a Palmeira no Estádio da Várzea e registou novo empate, agora a zero, e o golo marcado fora há uma semana beneficiou os campeões de Santiago Sul.



No outro jogo, o Derby de São Vicente recebeu no Estádio Adérito Sena o Académico do Sal e venceu por 4–1, anulando a desvantagem (0–1) que trazia da primeira mão, e garantiu a presença na final.



A final, que estava inicialmente marcada para 05 de julho, Dia da Independência de Cabo Verde, foi adiada para 13 de julho, no Estádio Nacional, na cidade da Praia.



Esta é a primeira vez que as duas equipas se encontram numa final da maior prova de clubes em Cabo Verde, sendo que o Boavista regressa à decisão 14 anos depois, enquanto o Derby não estava estado nesta fase há nove anos.



O Boavista e o Derby já conquistaram o título nacional em Cabo Verde por três vezes cada e este ano vão desempatar neste palmarés.