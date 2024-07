Espanha soma sexto título feminino de futebol de sub-19, o terceiro seguido

Eguiguren desempatou a final, aos 118 minutos, num encontro em que a ‘rojita’ tinha começado a vencer, com um golo de Marisa, logo aos seis minutos, mas que ficou igualado com o tento de Danique Tolhoek, aos 59.



As duas finalistas já se tinham cruzado na fase de grupos, no passado dia 18 de julho, então com vantagem para as neerlandesas, campeãs continentais em 2014, por 1-0, também, na ocasião, com um golo tardio, de Lotte Keukelaar, aos 87.



Os dois países seguiram para as meias-finais, deixando pelo caminho a também hexacampeã Alemanha, superando, no acesso à final, a Inglaterra, no caso da Espanha, ao vencer por 3-1, e a França, no das neerlandesas, por 2-0.



A avançada do Athletic Bilbau Daniela Agote, de 17 anos, foi eleita a melhor jogadora da fase final.



A Espanha, que conquistou todos os seus seis títulos desde 2017, igualou no topo do historial a Alemanha, conseguindo, juntas, somar praticamente metade dos troféus, numa hierarquia que conta ainda com Fraca, com cinco vitórias, Suécia, com três, mas também Dinamarca, Rússia, Itália, Inglaterra e Países Baixos, com uma cada.