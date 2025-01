PSG vira em casa do Lens e segue líder invicto da Liga francesa

O Paris Saint-Germain venceu hoje com reviravolta em casa do Lens (2-1), em jogo da 18.ª jornada da Liga francesa de futebol, seguindo sem derrotas no topo da tabela classificativa.

Num grande jogo, o angolano Mbala Nzola abriu o marcador, aos 36 minutos, perante uns parisienses, nos quais Nuno Mendes e Vitinha foram titulares, com muitas dificuldades em incomodar Koffi até à segunda parte.



Nzola até viria a marcar de novo, aos 57 minutos, mas o golo foi anulado por fora de jogo, para, dois minutos depois, o espanhol Fabián Ruiz empatar, a passe de Barcola.



De imediato, o treinador parisiense Luis Enrique lançou no jogo João Neves e Gonçalo Ramos, para tentar consumar a reviravolta.



A resistência dos locais, em que o guarda-redes até com a cara defendeu remates, prosseguiu, com David da Costa em campo a partir dos 67 minutos, mas, aos 86, o médio internacional português João Neves encontrou Barcola na esquerda para o 2-1.



Contas feitas, o campeão em título soma 46 pontos, fruto de 14 vitórias e quatro empates, mais 10 do que o Marselha, segundo com menos um jogo, que disputará domingo com o Estrasburgo, enquanto o Lille venceu sexta-feira o Nice (2-1) e é terceiro, com 32. O Lens é sétimo, com 27.