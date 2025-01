Al Hilal de Jorge Jesus derrotado, mas mantém liderança do campeonato saudita

Com João Cancelo e Rúben Neves de início, o campeão da Arábia Saudita entrou no jogo praticamente a perder, por culpa do remate certeiro do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, logo aos dois minutos.



O tento da igualdade só chegou após o recomeço, por intermédio do ex-Benfica Marcos Leonardo (50 minutos), que marcou pelo sétimo jogo seguido para todas as competições.



Só que, no período de descontos, aos 90+3, o antigo jogador de Borussia Dortmund, Chelsea, Arsenal e FC Barcelona voltou a aparecer para dar os três pontos aos locais.



Este desaire, o segundo na prova, mantém o Al Hilal na liderança, com os mesmos 43 pontos do segundo classificado, o Al Ittihad, que perdeu hoje com o Damac (2-1).



No último lugar do pódio está o Al Qadisiya, com 37 pontos, mais dois do que o Al Nassr (quarto), dos lusos Otávio e Cristiano Ronaldo.